POL-PPKO: Neuwied - Nachtrag zum Unfallgeschehen in der Heddesdorfer Straße am 28.06.2023

Koblenz (ots) - Auf der B9 in Höhe IKEA/Shell-Tankstelle ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW. Der Fahrer durchbrach aus bislang unbekannter Ursache die Mittelschutzplanke. Die B9 ist derzeit in Fahrtrichtung Andernach komplett gesperrt, in Fahrtrichtung Innenstadt Koblenz ist die Befahrung eingeschränkt über eine Spur möglich. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle PAF ...

