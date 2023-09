Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 08.09.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Donnerstag, 07.09.2023, 10:20 Uhr

Ein 73-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hahausen befuhr nördlich von Neuekrug einen Feldweg, welcher parallel zu den dortigen Bahnschienen verläuft. Als er hier die B248 kreuzte, übersah er den von links kommenden, die B248 in Richtung Lutter am Barenberge befahrenden, 61-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Seesen. Es kam zur Kollision beider Pkw. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die 55-jährige Beifahrerin des zweit genannten Verkehrsteilnehmers wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Donnerstag, 07.09.2023, 15:40 Uhr

Eine 35-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Seesen befuhr die Lange Straße in Seesen mit ihrem Pkw in Richtung der Bornhäuser Straße, als sie den bevorrechtigten 35-jährigen Fahrradfahrer übersah. Es kam zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern, wobei ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, konnte jedoch noch vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin ihren Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt haben könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

i. A. Seyfert, POK

