Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz/Kastellaun - Vorläufige Pressemeldung zum Polizeieinsatz anl. der Veranstaltung "Nature One 2023"

Koblenz (ots)

Vom 04.-06.08.2023 fand die 27. Auflage der Techno-Veranstaltung Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna statt. Bei durchwachsenen Witterungsverhältnissen insbesondere in der An- und Abreisephase fanden sich laut Angaben des Veranstalters insgesamt ca. 65.000 Besucher im Hunsrück ein.

Die Polizeidirektion Koblenz zieht insgesamt eine positive Zwischenbilanz. "Die Fallzahlen und Einsatzanlässe bewegen sich vermutlich etwas unter dem Niveau von 2022", so Björn Neureuter, Einsatzleiter und Leiter der Polizeidirektion Koblenz. Es handelt sich aber nur um ein vorläufiges Fazit, liegt doch der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag bei den Abfahrtskontrollen, insbesondere in der Verhinderung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstiger berauschender Mittel. "Hier können wir nur einen Appell an jeden Fahrzeugführer richten, erst dann wieder am Straßenverkehr teilzunehmen, wenn der oder diejenige auch tatsächlich verkehrstüchtig ist", ergänzt Neureuter und kündigt entsprechende Kontrollen an.

Die während der Anreisephase am Donnerstag und Freitag aufgetretenen Verzögerungen bei der Befüllung der Campingareale konnten am Freitagmorgen veranstalterseits durch das Einbringen größerer Mengen an Kies in die Zufahrtswege minimiert werden. Zu längerfristigen Behinderungen/Staubildungen im Bereich der B327 (Hunsrückhöhenstraße) kam es aufgrund verkehrslenkender Maßnahmen nicht.

Am Freitagabend konnte eine angesichts der hohen Besucherströme entstandene, kurzfristige Gefahrensituation im Bereich des so genannten Ticket-Swaps im Eingangsbereich des Veranstaltungsgeländes durch Maßnahmen des Veranstalters und der Polizei sowie des Rettungsdienstes in enger gemeinsamer Abstimmung gelöst werden. Hierbei ist insbesondere das besonnene und ruhige Verhalten der Besucher hervorzuheben.

"Nicht zuletzt diese Situation hat gezeigt, dass das die gute Vorbereitung des Einsatzes durch alle Beteiligten sowie das professionelle und vertrauensvolle Zusammenwirken aller Stellen maßgeblich für eine sichere Gesamtabwicklung solcher Großveranstaltungen unabdingbar sind", so Polizeidirektor Neureuter abschließend.

Die Abreisephase verläuft bislang ohne besondere Zwischenfälle. Naturgemäß ist mit Verkehrsstockungen zu rechnen.

Eine abschließende Pressemeldung zu den Einsatzmaßnahmen folgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell