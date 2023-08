Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Koblenz stärkt Zusammenarbeit mit Krebsgesellschaft RLP

Koblenz (ots)

In gutem Austausch stehen die Krebsgesellschaft RLP und das Polizeipräsidium Koblenz schon länger, jetzt wird die Kooperation auch offiziell intensiviert.

Am heutigen Mittwoch, den 02.08.2023 unterzeichneten Polizeivizepräsident Jürgen Süs und Dr. Thomas Schopperth, Geschäftsführer des Vereins, die Kooperationsvereinbarung in den Räumen der Geschäftsstelle des Beratungszentrums in Koblenz. Ziel der Vereinbarung ist die Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen der Unterstützung onkologisch erkrankter Patienten und ihrer Angehörigen.

Die Krebsgesellschaft RLP bietet in fünf landesweiten Zentren sowie 52 Außenstellen Menschen mit einer Krebserkrankung sowie deren Angehörigen eine kostenfreie Beratung. Das Unterstützungsangebot ist inhaltlich vielfältig. Es reicht von psychosozialer Unterstützung, über Informationen zur Beantragung von Reha-Maßnahmen und Pflegeleistungen, bis hin zum Aktionsangebot für betroffene Familien sowie krebskranke Kinder.

Im Polizeipräsidium Koblenz war die Krebsgesellschaft bereits öfter zu Gast für Vorträge und Infoveranstaltungen. Aus dem Austausch mit den Sozialberatern des Präsidiums hat sich nun die Kooperationsvereinbarung entwickelt.

Im konstruktiven Dialog zwischen Jürgen Süs, Thomas Schopperth sowie Anna-Maria Kettner, stellvertretende Geschäftsführerin des Zentrums in Koblenz, und Birgit Werminski, Psychoonkologin im Beratungszentrum, wurden Möglichkeiten besprochen, die Zusammenarbeit künftig enger zu gestalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell