POL-PPKO: Bedrohungslage in Boppard unter Einsatz von Sondereinheiten

Koblenz (ots) - Am 16.07.2023 wurde der Polizeiinspektion Koblenz 1 gegen 03:30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Lokal in der Firmungsstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnten nur noch fünf Geschädigte festgestellt werden. Bei einem jungen Mann bestand der Verdacht einer Fraktur am Fußgelenk. Zwei weitere ...

