POL-GS: Bussard von Bürgern gerettet

Goslar (ots) - Bedrohung im Rahmen des Altstadtfestes in Goslar Am 08.09.2023, gegen 23:27 Uhr, kam es in der Worthstraße in Goslar zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Streitigkeiten bedrohte der Beschuldigte ein Opfer mit einem Messer. Das Opfer entfernte sich daraufhin und konnte durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Goslar ...

