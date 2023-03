POL-OG: Kuppenheim, L77 - Fußgänger tödlich verletzt

Gengenbach (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am späten Montagmittag in der Hansjakobstraße in Gengenbach. Während des Abbiegevorgangs in die Bürgermeister-Herb-Straße übersah eine 18-jährige Wagenlenkerin nach ersten Erkenntnissen einen ihr entgegenkommenden 13-jährigen Radfahrer und kollidierte gegen 14:50 Uhr mit diesem im Bereich des rechten Vorderreifens des Fahrzeugs. Der dabei zu ...

