POL-PDNR: -Presseerstmeldung- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Niederdreisbach (ots) - Am Montag, dem 09.10.2023, kam es gegen 09:15 Uhr zum Brand im Dachgeschoss eines seit längerem leerstehenden Bürogebäudes in der Hauptstraße in Niederdreisbach. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

mehr