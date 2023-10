Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dachgeschossbrand in leerstehendem Bürogebäude - Zeugen gesucht

Niederdreisbach (ots)

Am Montag, dem 09.10.2023, kam es gegen 09:15 Uhr zum Brand im Dachgeschoss eines seit längerem leerstehenden Bürogebäudes in der Hauptstraße in Niederdreisbach. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die Angaben insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit machen können, gebeten, sich an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

