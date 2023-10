POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hönningen (ots) - Am 11.10.23, zw. 10:00 Uhr und 13:10 Uhr kam es in Bad Hönningen, In der Au, zu einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und die linke Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, ...

