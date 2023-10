Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aufgrund eines positiven Drogenvortests auf den Konsum von Cannabis wurde am Freitagabend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 23-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann war zuvor in der Weimarer Straße am Steuer seines Pkw BMW durch eine Polizeistreife gestoppt worden. Im Zuge der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Anfangsverdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Nach der erfolgten Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. (ml)

