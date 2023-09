Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit nacktem 35-jährigen Autofahrer

Großrosseln (ots)

Großrosseln-Naßweiler. Am 04.09.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 35-jährigen Algerier aus Frankreich. Der 35-Jährige fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit mit seinem schwarzen VW Golf im Grenzbereich Nassweiler sowohl auf französischer, als auch auf deutscher Seite umher. Hierbei schrie er durch die geöffnete Fensterscheibe mehrmals lauthals "Alluha akbar" und gab Knallgeräusche von sich. Der 35-Jährige gefährdete durch seine Fahrweise zudem gleich mehrere Verkehrsteilnehmer. Seine Beifahrerin, eine 31-Jährige aus Frankreich sprang bei günstiger Gelegenheit aus dem Fahrzeug und lag nackt auf der Straße. Als die französische Police den Fahrer, welcher ebenfalls völlig entkleidet war, anhalten wollte, entzog sich dieser der Kontrolle. Sowohl die französische als auch die deutsche Polizei nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte der schwarze VW Golf in der Emmersweilerstraße verunfallt festgestellt werden. Der 35-jährige Algerier flüchtete weiter zu Fuß. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte er festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und keinen Führerschein besitzt. Den schwarzen VW Golf hatte er zuvor in Frankreich entwendet. Die 31-jährige Begleiterin hatte er gegen deren Willen in den schwarzen VW Golf gezerrt. Beim Sprung aus dem fahrenden Fahrzeug verletzte diese sich leicht. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Als der schwarze VW Golf in der Emmersweilerstraße verunfallte kollidierte er mit drei weiteren Fahrzeugen. Auch eine Hauswand wurde leicht beschädigt. Der VW Golf musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der 35-jährige Fahrer leistete bei seiner Festnahme und den anschließenden Maßnahmen Widerstand. Er musste bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Gegen ihn werden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, welche durch den schwarzen VW Golf gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

