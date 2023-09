Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Püttlingen mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Köllerbach in Fahrtrichtung Völklingen, als sie vermutlich in Folge alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidierte. Nach der Kollision setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt in Richtung Völklingen fort. Da sich Zeugen des Unfalls das Kennzeichen der Unfallverursacherin merken konnten, konnte die Beschuldigte zeitnah von der Polizei Völklingen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie war erheblich alkoholisiert, behauptete jedoch, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Der Fahrerin wurden auf der Polizeiinspektion Völklingen zwei Blutproben entnommen. Hierdurch soll der Grad der Alkoholisierung der Fahrerin zum Unfallzeitpunkt beweissicher bestimmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht wurde gegen die Fahrerin eingeleitet.

