POL-VK: Betrunkener 54-Jähriger fährt betrunkenem 58-Jährigen beim Abschleppversuch auf

Völklingen (ots) - Röchlinghöhe. In der Zeit von Freitagnachmittag bis am frühen Mittwochmorgen versuchte ein bislang Unbekannter einen grauen Alfa Romeo Giulietta in der Homburger Straße zu entwenden. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Homburger Straße geparkt. Der Unbekannte brach die Beifahrertür auf und manipulierte am Zündschloss. Offenbar gelang es dem Unbekannten nicht das Fahrzeug zu starten, weshalb er ...

mehr