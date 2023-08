Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 24-Jähriger und 36-Jähriger werfen Gartenmöbel in die Saar und zeigen "Hitlergruß"

Völklingen (ots)

Wehrden. Dienstag auf Mittwochnacht zwischen 03:00 Uhr und 04:30 Uhr entwendeten vier Personen insgesamt 32 Stühle und einen Tisch von einer Hausterrasse in der Schaffhauserstraße. Die Möbelstücke konnten in der Nähe, im Wasser am Saarufer aufgefunden und zum Teil geborgen werden. Einige Stühle lagen jedoch weiterhin im Wasser und konnten nicht herausgezogen werden. Die vier bis dahin unbekannten Täter wurden von einer Überwachungskamera erfasst. Kurze Zeit später konnten die aufnehmenden Polizeibeamten in der Nähe zwei männliche Personen im Alter von 24 und 36 Jahren am Alten Haller antreffen, die mehrmals laut "Sieg Heil" riefen und den "Hitlergruß" zeigten. Darüber hinaus riefen sie den sich nähernden Beamten mehrmals beleidigende Worte zu. Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem 24-jährigen Deutschen aus Völklingen und dem 36-jährigen Holländer aus Völklingen um zwei der vier Täter handelte, welche zuvor die Gartenmöbel in die Saar warfen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahl, Vandalismus, Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell