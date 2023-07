POL-MFR: (795) Radfahrer im Ortsteil Dietersdorf nach mutmaßlichem Sturz verstorben

Nürnberg (ots) - Am späten Dienstagabend (04.07.2023) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 25-Jähriger erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen an der ...

