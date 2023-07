Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (792) 84-jährige Erna M. aus Fürth Burgfarrnbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots)

Seit Donnerstagvormittag (06.07.2023) wird die 84-jährige Erna M. aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste hat gegen 10:00 Uhr die Seniorenresidenz in der Graf-Pückler-Limpurg-Straße für einen Spaziergang verlassen. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt. Seit dem Nachmittag laufen Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Fürth mit Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Bis in die Nachtstunden waren neben den Einsatzkräften auch Personensuchhunde, Drohnen sowie ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt. Die Suchmaßnahmen werden zur Stunde fortgeführt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau M. in einer hilflosen Lage befindet.

Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/051733/index.html

Personenbeschreibung:

kurze blonde Haare, Brille, evtl. Gehstock, blaue Hose, blaue Jacke

Die Polizei bittet bei der Suche nach Erna M. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 84-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 759050 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

