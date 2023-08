Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter versucht Ford Fiesta zu entwenden

Völklingen (ots)

Luisenthal. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag versuchte ein bislang Unbekannter einen weißen Ford Fiesta in der Straße des 13 Januar zu entwenden. Der Unbekannte zerstörte zwei Scheiben des Fahrzeuges und gelangte so ins Innere. Hier manipulierte er am Zündschloss, ließ jedoch von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. Der Ford Fiesta stand im Tatzeitraum auf dem umzäunten Gelände eines Autohändlers. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

