Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Batterien

Völklingen-Heidstock (ots)

Am Wochenende kam es in der Moselstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im dortigen Baustellenbereich die Batterien der Lichtzeichenanlage. Die Batterien befanden sich zuvor in Metallkästen, die von dem Täter gewaltsam aufgebrochen worden waren. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell