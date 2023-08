Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Firma

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am 23.08.2023, um 22:50 Uhr, wurde ein Einbruchsalarm bei einer Firma in der Saarwiesenstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf noch unbekannte Weise auf das Gelände der Firma. Auf dem Firmengelände brechen sie mittels einem Hebelwerkzeug das Schloss eines Bürocontainers auf und verschaffen sich somit Zutritt in die Büroräumlichkeit. Hier entwenden sie mehrere Fahrzeugschlüssel von Firmenfahrzeugen. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter einen weiteren Container aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend begeben sich die Täter zum Eingangstor, brechen dieses auf und flüchten in der Folge von der Tatörtlichkeit. Die Täter machen sämtliche Spuren durch das Aufbringen eines Reinigungsmittels unbrauchbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell