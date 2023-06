Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven erfolgreich beim Wettkampf - Toughest Firefighter Alive 2023

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In Mönchengladbach wurde am 10. und 11. Juni 2023 von dem TFA Germany e.V. der Wettkampf "Toughest Firefighter Alive" ausgerichtet. Mitglieder der Sportgemeinschaft Fishtown Fighter der Feuerwehr Bremerhaven haben sich am vergangenen Wochenende erfolgreich der Herausforderung gestellt und mehrere Medaillen gewonnen.

Bei dem Wettkampf müssen vier Stationen in voller Schutzausrüstung und teilweise unter Atemschutz nacheinander absolviert werden.

Gewertet wurde in der Wertungsklasse Deutsche Meisterschaft mit insgesamt 107 und in der Wertungsklasse Europameisterschaft mit insgesamt 117 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Feuerwehrbeamten Michael Bartmann, Mathias Gahl, Nico Kleinert und Michael Seeberger traten unter anderem gemeinsam als Staffel an. In der Wertung Deutsche Meisterschaft gesamt und in der Wertung Europameisterschaft gesamt erreichte die Bremerhavener Staffel jeweils den dritten Platz.

In den Einzelwertungen standen Michael Bartmann, Mathias Gahl und Nico Kleinert ebenfalls auf dem Siegertreppchen. Der erfolgreichste Bremerhavener wurde Nico Kleinert. Kleinert holte in der Wertung Deutsche Meisterschaft gesamt und in der Wertung Europameisterschaft gesamt jeweils die Bronzemedaille.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell