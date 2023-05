Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwere Brandverletzungen erfordern Rettungshubschrauber

Bremerhaven (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat sich gestern (29. Mai 2023) gegen 15.30 Uhr bei einem Grillunfall schwerste Brandverletzungen an seinen Beinen zugezogen. Daraufhin wurde ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert. Aufgrund der schweren Brandverletzungen wurde durch die Integrierte Regionalleitstelle parallel ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle entsandt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte, wurde der Mann mit dem Hubschrauber nach Hannover, in ein auf Verbrennungen spezialisiertes Krankenhaus, geflogen. Der Unfall ereignete sich in der Straße Auf der Bult. Die Polizei hat den Kreuzungsbereich Auf der Bult, Greifswalder Straße für die Hubschrauberlandung abgesperrt.

