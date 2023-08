Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Kirche

Völklingen (ots)

In einem nicht konkret zu benennenden Tatzeitraum wurde aus der Kirche St. Hedwig in Wehrden eine Marien-Ikone im Wert von 1500 EUR entwendet. Festgestellt wurde der Diebstahl am 08.08.2023. Die Ermittlungen dauern an. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell