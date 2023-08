Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fluchtunfall

Völklingen (ots)

Am 18.08.2023,gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Bismarckstraße an einer Lichtzeichenanlage ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher, männlich, 38 Jahre aus Völklingen fuhr unter alkoholischer Beeinflussung stehend einem verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Der Verursacher fuhr anschließend mit seinem Pkw zurück, beleidigte den geschädigten Fahrzeugführer aus dem Pkw heraus und flüchtete anschließend in Richtung Poststraße. Der Verursacher konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Weitere Maßnahmen erfolgten auf der Dienststelle, der Führerschein wurde sichergestellt.

