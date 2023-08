POL-VK: Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Luisenthal (ots) - Am Samstag, den 19.08.23, versuchten mehrere Jugendliche in eine Tankstelle in der Straße des 13. Januar einzubrechen. Einer der Täter war mit Jeans und einem weißen Hoodie bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 ...

