Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch eines PKW

Völklingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in zu einer Diebstahlshandlung in der Bergstraße hinter dem Anwesen Nr. 26. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem schwarzen Ford Galaxy neben einem Schlüsselbund eine Kiste mit E-Zigaretten. Der Täter war zuvor mit drei weiteren Personen unterwegs, die sich zum Zeitpunkt des Diebstahls vor dem Anwesen aufhielten. Einer der Wartenden soll einen E-Roller mit sich geführt haben. Nach Angaben eines Zeugen soll der männliche Täter ca. 175 cm groß sein. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er helle Haare, eine kurze Hose, ein helles T-Shirt und Schuhe der Marke Nike. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

