Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisender greift Zugbegleiter mit Pfefferspray an

St. Georgen (Schwarzwald) (ots)

Erst zeigte er eine gefälschte Fahrkarte vor, dann attackierte er den Zugbegleiter mit Pfefferspray. Der Zugbegleiter sowie zwei ebenfalls durch den Angriff verletzte Reisende, mussten ärztlich versorgt werden. Der Flüchtige konnte später an seiner Wohnung festgenommen werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagnachmittag, den 27 Juni 2023, legte ein 26-Jähriger im Zug bei St. Georgen (Schwarzwald) ein gefälschtes Ticket vor. Als der Zugbegleiter den Mann auf die Unregelmäßigkeit am vorgezeigten Ticket ansprach, zog dieser ein Pfefferspray und sprühte dem Kontrolleur damit ins Gesicht. Anschließend flüchtete er am Bahnhof St. Georgen aus dem Zug. Der polizeibekannte Mann konnte wenig später an seiner Wohnung festgenommen werden. Der Zugbegleiter und zwei Reisende mussten ärztlich versorgt werden. Die Bundespolizei leitete u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung ein Ermittlungsverfahren gegen den polnischen Staatsangehörigen ein.

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen gegebenfalls fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell