BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt - über 100 Tage Haft

Weil am Rhein (ots) - Mehrere Drogendelikte soll ein in den Niederlanden lebender Mann in Deutschland begangen haben. Weil er sich den Justizbehörden nicht stellte, erließen diese Haftbefehl gegen ihn. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Am frühen Mittwochmorgen, den 14. Juni 2023, kontrollierte eine Streife des Hauptzollamtes Lörrach den 44-Jährigen am ...

