Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Drogenhändler an der Schweizer Grenze festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Mehrere Drogendelikte soll ein in den Niederlanden lebender Mann in Deutschland begangen haben. Weil er sich den Justizbehörden nicht stellte, erließen diese Haftbefehl gegen ihn. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Am frühen Mittwochmorgen, den 14. Juni 2023, kontrollierte eine Streife des Hauptzollamtes Lörrach den 44-Jährigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den niederländischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, in mehreren Fällen mit Drogen gehandelt zu haben, erließ ein Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den in den Niederlanden lebenden Mann. Der Gesuchte wurde der Bundespolizei übergeben und einem Haftrichter vorgeführt. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell