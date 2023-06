Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise nach Paris endet in Justizvollzugsanstalt

Weil am Rhein (ots)

4500 Euro war ein 39-Jähriger der Gerichtskasse schuldig geblieben. Die Bundespolizei nahm den Mann im Fernreisebus an der Schweizer Grenze fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am späten Dienstagabend (13.06.2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den polnischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Fahrt von Zürich nach Paris befand, stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen falscher Verdächtigung verurteilte ein deutsches Gericht den 39-Jährigen Anfang dieses Jahres zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro. Da der in Polen wohnhafte Mann weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Gesuchte die Summe nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt wo er eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen muss.

