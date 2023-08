POL-VK: Brand eines Wohnanhängers

Heusweiler-Eiweiler (ots) - Am 23.08.2023, um 19:30 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in unmittelbarer Nähe zu dem Restaurant "Don Lillo" in der Kirschhofer Straße in Eiweiler, indem ein bislang unbekannter Täter einen bislang unbekannten Reizstoff auf bislang unbekannte Art und Weise einsetzte. Mehrere Restaurantgäste, welche sich zum Tatzeitpunkt im Außenbereich des Restaurants befanden, klagten ...

mehr