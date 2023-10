Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht/hochwertige Mobiltelefone entwendet

Ilmenau, Straße des Friedens (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 19.10.2023 zwischen 14:35 Uhr und 14:45 Uhr betraten eine circa 30-40 Jahre alte Frau und ein etwa gleichaltriger Mann den Verkaufsraum eines Mobiltelefongeschäfts in der Straße des Friedens. Während eines Beratungsgesprächs des Verkäufers entfernten die vorgenannten Personen auf bislang unbekannte Weise die Sicherungsvorrichtungen zweier Mobiltelefone. Nachdem der Verkäufer das Fehlen dieser Mobiltelefone bemerkte, sprach er beide Personen an. Diese entgegneten, dass sie keine Angaben zum Fehlen der Handys machen können und verließen dann fußläufig das Mobiltelefongeschäft in Richtung Apothekerbrunnen. Die Telefone hatten einen Gesamtwert von circa 2500,-EUR. Personenbeschreibung männlicher Täter:-trug ein schwarzes Basecap,-führte einen schwarzen Rucksack bei sich,-trug graue Jeans,- ca. 1,70 m groß,- kräftige Statur weibliche Täterin:- blonde Haare,- ca. 1.65 m groß,- dunkle Kleidung, Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum diese verdächtige Personen gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0274943/2023 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

