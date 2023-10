Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei verletzte Personen nachdem die Vorfahrt mißachtet wurde

Stadtilm, Arnstädter- Straße (ots)

Am Freitag, den 19.10.2023 gegen 16:30 Uhr befuhr eine 42-jährige BMW-Fahrerin die L1049 aus Richtung Wüllersleben kommend in Richtung Ortsmitte Stadtilm. Dabei mißachtete sie im Kreuzungsbereich L1048 / L1049 die Vorfahrt eines 51-jährigen VW- Fahrers nicht. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des BMW, der Fahrer des VW und dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in der Folge in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß erheblicher Sachschaden.

(sg)

