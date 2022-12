LPI-J: Mitarbeiterin verfolgt Blumendieb

Jena (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagmorgen in der Bürgelschen Straße in Jena. Eine 68-Jährige war im Begriff mit ihrem Pkw Toyota vom Tankstellengelände nach links auf die B7 in Richtung Jena aufzufahren. Dabei übersah sie eine 39-Jährige, welche mit ihrem Pkw Audi in Richtung Eisenberg unterwegs war. Durch die Wucht der anschließenden Kollision wurde der Toyota etwa sechs Meter in Fahrtrichtung Eisenberg geschoben. Dabei wurde die ...

