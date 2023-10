Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reh ausgewichen und hierdurch überschlagen

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Eine 22-jährige Skodafahrerin fuhr am Freitagabend gegen 20:25 Uhr auf der Bundesstraße 176 von Andisleben kommend in Richtung Dachwig, als kurz vor dem Ortseingang Dachwig ein Reh die Fahrbahn querte. Die Pkw-Fahrerin wich daraufhin dem Wild aus und lenkte gegen. Eine Kollision mit dem Reh konnte sie zwar verhindern, jedoch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Pkw kam anschließend von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte hierbei noch mit einem Vorwegweiser. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Skoda entstand mit 5.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße war für zwei Stunden zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (ml)

