Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen L542- Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Essingen (ots)

Am späten Abend des 25.07.2023 kam es auf der L542 zwischen Essingen und dem Dreihof-Essingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die L542 vom Dreihof kommend in Fahrtrichtung Essingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 45-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 45-jährige Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die L542 wird voraussichtlich für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 26.07.2023, 09:00 Uhr, voll gesperrt bleiben.

