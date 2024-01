Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede (Ruhr) - Briefkasten am Rathaus beschädigt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 20.01.2024 wurde in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr der Briefkasten der Gemeinde Wickede vor dem Rathaus komplett beschädigt. Die unbekannten Täter nutzen hierfür augenscheinlich illegale Feuerwerkskörper. Durch die entstandenen Kräfte der Explosion wurde der Briefkasten aus seiner Halterung gerissen und anschließend gegen die dahinterliegende Fensterscheibe geschleudert. An der Fensterscheibe entstand ebenfalls Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (cg)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell