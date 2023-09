Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Obst- und Gemüsestand in Bad Godesberg - Tatverdächtiger nach Hinweis eines Kradfahrers der Bonner Polizei vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am 02.08.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es im Bereich Klosterbergstarße/Muffendorfer Straße in Bad Godesberg zu einem Raub auf einen Obst- und Gemüsestand. Zur Tatzeit fuhr ein noch unbekannter Mann mit einem Motorroller auf den Parkplatz vor dem Verkaufsstand. Der Unbekannte begab sich in den hinteren Teil des Standes, bedrohte hier einen Angestellten unter Vorhalt eines Messers und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.

Der Täter erbeutete Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und flüchtete dann auf seinem türkisfarbenen Roller, an dem sich kein Kennzeichen befand, in Richtung Heiderhof.

(Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 03.08.2023)

Das zuständige KK 13 hatte die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Im Zuge der der intensiven polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ergaben sich schließlich Hinweise auf den Abstellort des auffälligen Fluchtfahrzeuges - dem beobachteten türkisfarbenen Motorroller. Ein Kradfahrer der Bonner Polizei hatte das gesuchte Fahrzeug in einer Tiefgarage in Bonn-Heiderhof entdeckt und seine Kollegen vom Raubkommissariat informiert.

Auf der Grundlage eines von der Bonner Staatsanwaltschaft beantragten richterlichen Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten polizeiliche Einsatzkräfte schließlich neben dem Garagenbereich als Abstellort des mutmaßlichen Fluchtfahrzeuges auch die Wohnung eines 33-Jährigen, der dem Roller zugeordnet wurde. Der polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung der gesicherten Spurenbereiche und die Prüfung möglicher Verbindungen des ermittelten Tatverdächtigen zu weiteren Straftaten gehört, dauern an.

