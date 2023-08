Polizei Bonn

POL-BN: Krimilesung am 20. September 2023 im Polizeipräsidium Bonn - Restkarten noch erhältlich

Bonn (ots)

Am 20. September 2023 findet im Polizeipräsidium Bonn die Krimilesung mit Klaus Stickelbroeck statt. Der Autor liest aus seinem neuen Werk "Kickstart"

Privatdetektiv Hartmann gibt Vollgas - In seinem neunten Fall führen die turbulenten Ermittlungen den Detektiven quer durch Düsseldorf in düstere Hinterhöfe, derangierte Schrauberklitschen und an den mörderischen Niederrhein. Kickstart! Da bleibt nicht nur Reifengummi auf der Strecke.

Termin: 20. September 2023

Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr Eingang: Polizeipräsidium Bonn - über die Heinrich-Konen-Straße, 53227 Bonn, Terasse Bistro Dahlienfeld

Eintrittskarten zum Preis von 8,- Euro können unter: Buchhandlung Max & Moritz, Adrianstraße 163, 53227 Bonn Tel.: 0228 / 443680

oder

Kulturverein.bonn@polizei.nrw.de

erworben werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell