POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtiger nach Bargelddiebstahl identifiziert

Bonn (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera bat die Bonner Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Tatverdächtigen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5566599). Der Mann soll am 03.07.2023 in einer Pizzeria in der Bonner Innenstadt aus einer im Thekenbereich hinter dem Tresen abgelegten Geldbörse Bargeld entwendet haben.

Der Verdächtige konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.

Die Veröffentlichung der Fotos in den Medien ist damit hinfällig. Die Ermittlungen dauern an.

