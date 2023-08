Polizei Bonn

POL-BN: "75 Jahre Parlamentarischer Rat" - Feierlichkeiten im Museum König - Sperrungen auf der Adenauerallee

Bonn (ots)

Am 1. September 2023 richtet der Deutsche Bundestag aus Anlass des 75. Jahrestages der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates in Bonn eine Feierstunde aus. Bei dem Festakt werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz zahlreiche weitere Ehrengäste erwartet.

Vor 75 Jahren begann der Parlamentarische Rat mit den Beratungen zu unserem heutigen Grundgesetz dazu in dem Museumsgebäude. Der Rat sollte eine vorläufige Verfassung für den von den Westalliierten kontrollierten Teil Deutschlands ausarbeiten. Am 1. September 1948 versammelten sich geladene Gäste in der Lichthalle des Zoologischen Museums Koenig. Es war eines der wenigen Gebäude in Bonn, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden waren. Wo sonst Tierpräparate ausgestellt wurden, begann der Parlamentarische Rat mit einer Eröffnungsfeier seine Arbeit.

Die Bonner Polizei bereitet sich für den Festakt auf einen größeren Einsatz vor.

Im Zeitraum vom 31.08.2023, 18:00 Uhr bis zum 01.09.2023, 15:00 Uhr wird dazu die Adenauerallee in Fahrtrichtung Bad Godesberg zwischen Tempelstraße und Simrockstraße einspurig über die Fahrbahn des Gegenverkehrs geführt. Dadurch ist die Adenauerallee in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig zu befahren. Im Bereich der Adenauerallee zwischen Joachimstraße und Schedestraße wird außerdem ein absolutes Halteverbot für den dortigen Parkstreifen eingerichtet. Die Zufahrten zur Kaiser-Friedrich-Straße und zur Tempelstraße sind im o.g. Zeitraum nur aus Fahrtrichtung Bad Godesberg möglich.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell