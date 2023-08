Polizei Bonn

POL-BN: Werkzeugdiebstähle aus Firmenfahrzeugen in Wachtberg und Alfter - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Aktuell registriert die Bonner Polizei weitere Diebstähle hochwertiger Werkzeuge aus geparkten Firmenwagen:

In dem Zeitraum zwischen dem 28.08.2023, gegen 19:00 Uhr, und dem 29.08.2023, gegen 05:30 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Mühlenstraße in Wachtberg-Niederbachem geparkten Kleintransporter zu schaffen. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen der Schiebetüre des Firmenwagens Zugang in das Fahrzeuginnere und entwendeten hochwertige Werkzeuge (u.a. Akkuschrauber und Strommessgerät) im Wert von gut 1.000 Euro. Der an dem Wagen entstandene Sachschaden wird auf gut 3.000 Euro geschätzt.

In dem Zeitraum zwischen dem 28.08.2023, gegen 18:00 Uhr, und dem 29.08.2023, gegen 06:30 Uhr, verschafften sich noch unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen der Schiebetüre eines auf der Straße "Wegscheid" in Alfter-Oedekoven geparkten Firmenwagens Zugang auf die Ladefläche. Die Diebe entwendeten diverses Werkzeug (u.a. Winkel- und Fliesenschneider, Stichsägen und Lasermessgerät) im Wert von rund 2.000 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu den beiden Fällen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den beiden Autoaufbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

