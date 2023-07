POL-BN: Foto-Fahndung: Bargelddiebstahl in Pizzeria - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 23.06.2023 in einem Bonner Hotel die Notebooktasche einer 28-jährigen Frau gestohlen zu haben. Diese hatte die Geschädigte kurzzeitig in der Lobby abgestellt. In der Tasche befanden sich ein MacBook, ein iPhone, ein iPad, weitere hochwertige Elektroartikel und Bargeld. Zur Tatzeit wurde der Mann bei der ...

mehr