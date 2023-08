Feuerwehr Neuss

FW-NE: Eingeklemmte Person in einer Backstube in Grimlinghausen | Umfangreiche Befreiung erforderlich

Neuss (ots)

Am Abend des 24.08.2023 wurde die Feuerwehr um 23:39 Uhr zu einer Backstube in Grimlinghausen alarmiert. Dort war ein Mitarbeiter mit seinem Arm in eine Maschine für die Brötchenproduktion geraten und eingeklemmt worden.

Die schon recht alte Maschine, deren Bauteile teilweise in Guss ausgeführt waren, ließ sich mit den herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr nicht öffnen, daher wurde auch beim THW und bei der Feuerwehr Düsseldorf angefragt, ob es dort geeignetere Hilfsmittel gebe. Auch wurde ein Bäcker einer anderen Backstube, der über eine ähnliche Maschine verfügt, durch die Feuerwehr abgeholt, um bei der Befreiung beraten zu können.

Nach rund einer Stunde Demontage und Einsatz von hydraulischen Werkzeugen konnte der eingeklemmte Mitarbeiter ohne weitere Unterstützung von THW oder der Feuerwehr Düsseldorf befreit werden. Während der Befreiung betreute der Rettungsdienst und eine Notärztin den Patienten, dieser wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

