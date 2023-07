Feuerwehr Neuss

FW-NE: Wohnung in Vollbrand | Zwei Personen verletzt | NINA Meldung wegen Geruchsbelästigung im Stadtgebiet Neuss

Neuss (ots)

Am heutigen Freitag, den 7. Juli, wurde die Feuerwehr um 06:14 Uhr zu einem Zimmerbrand auf den Berghäuschensweg gerufen. Die anrückenden Kräfte sahen bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Einsatzstelle und erhöhten daraufhin die Alarmstufe.

Vor Ort fanden die Kräfte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss im Vollbrand vor. Die Flammen bedrohten auch die Wohnung im dritten Obergeschoss. Durch herabfallende brennende Gegenstände gab es zudem kleinere Feuer auf den Balkonen der Wohnungen im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss.

Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter in Stellung und konnte das Feuer in der brennenden Wohnung von dort aus schnell unter Kontrolle bringen. Parallel gingen zwei Teams unter Atemschutz durch das Treppenhaus vor. Dort trafen sie auf die beiden Bewohner der Brandwohnung, die sich selbst retten konnten. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben, da sie gefährliche Rauchgase eingeatmet hatten.

#NINA: Die Rauchentwicklung war zu Beginn stark und schlug sich als Geruchsbelästigung an mehreren Stellen in der Innenstadt nieder, was zu weiteren Alarmierungen der Feuerwehr führte. Daher wurde eine Information über das Warnsystem NINA verbreitet.

Das Feuer ist seit 7:10 Uhr aus. Aktuell erfolgen Nachlöscharbeiten. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

