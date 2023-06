Feuerwehr Neuss

FW-NE: Unwetter verfehlt Stadt Neuss | Lediglich acht wetterbedingte Einsätze | Fünf Brandeinsätze

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die für gestern angekündigte Schwergewitterlage mit Sturmböen und Starkregen hat die Stadt Neuss weitestgehend verschont.

In der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 10:00 Uhr wurden lediglich acht wetterbedingte Einsätze von der Feuerwehr bearbeitet. Hauptsächlich wurden geringe Mengen Wasser aus tiefliegenden Gebäudeteilen und Kellern abgepumpt, drei Bäume entfernt und eine Markise an einem Mehrfamilienhaus gesichert. Ein Einsatzschwerpunkt lässt sich in den südlichen Stadtteilen verorten. Auf diese fielen insgesamt fünf von acht wetterbedingten Einsätzen.

Ebenso wurden im selben Zeitraum fünf Brandeinsätze bearbeitet, bei denen sich die Meldung in zwei Fällen bestätigte. In Neuss-Norf brannte um 06:25 Uhr ein Anbau eines Wohnhauses und um 08:12 Uhr drang dichter Rauch aus einem Dach an der Kanalstraße in der Neusser-Innenstadt. Insgesamt wurde eine Personen durch Rauchgase verletzt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Trotz des glimpflichen Ausgangs der Unwetterlage war die Feuerwehr bestens für eine größere Unwetterlage vorbereitet und hatte rund 60 Einsatzkräfte in Bereitschaft, um schnell auf eine dynamischere Lage reagieren zu können. Glücklicherweise blieb dies zumindest in der Stadt Neuss aus.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell