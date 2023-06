Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in Hoisten | Zwei Verletzte ins Krankenhaus transportiert

Neuss (ots)

Am frühen Morgen des 08.06.2023 bemerkten die Bewohner eines Hauses auf der Straße "Am Weberholz" in Hoisten eine Verrauchung im Gebäude und alarmierten um 5:10 Uhr die Feuerwehr. Durch die Verrauchung konnten die beiden Bewohner das Haus nicht mehr verlassen und erwarteten die Feuerwehr an einem Fenster im Dachgeschoss. Die Einsatzkräfte retteten die Bewohner über eine Drehleiter und übergaben sie dem Rettungsdienst, anschließend gingen zwei Teams zur Brandbekämpfung in das brennende Haus vor. Der Brandherd befand sich ín einer Wohnung im Souterrain, durch eine Wendeltreppe konnte sich der Rauch aber im ganzen Haus verteilen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Haus durch die beiden Teams gelüftet, der Löschzug Hoisten verblieb noch für abschließende Lüftungsmaßnahmen und eine Kontrolle auf Glutnester an der Einsatzstelle. Die beiden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden, es waren 25 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell