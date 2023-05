Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brennende Gartenlauben in Grimlinghausen | Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Neuss (ots)

Am Morgen des 30.05.2023 wurde die Feuerwehr um 6:41 Uhr zu einer Rauchentwicklung alarmiert, die Anwohner im Bereich der Kleingartenanlage Elvekumer Weg festgestellt hatten. Die Einsatzkräfte fanden dort eine im Vollbrand stehende Gartenlaube vor, das Feuer hatte bereits auf zwei weitere Gartenlauben übergegriffen. Mehrere Teams mit Löschrohren bekämpften den Brand von mehreren Seiten, dabei mussten die Einsatzkräfte auf ihren Schutz achten, da bereits mehrere Gasflaschen in den Gartenlauben explodiert waren. Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, Verletzte gab es glücklicherweise keine. An der Einsatzstelle waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell