Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in Einfamilienhaus | Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am frühen Morgen des 8. Mai wurde die Feuerwehr Neuss um 4:49 Uhr zu einem Kellerbrand in Hoisten gerufen. Bewohner des Einfamilienhauses hatten eine leichte Rauchentwicklung aus dem Keller bemerkt, den Notruf gewählt und anschließend das Haus verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war immer noch eine leichte Rauchentwicklung feststellbar, diese wurde von einem Team unter Atemschutz erkundet. In einem Hobbyraum fanden sie glimmende Holzreste vor, diese wurden abgelöscht und ins Freie gebracht. Nach einer maschinellen Lüftung konnte das Wohnhaus wieder an die Besitzer übergeben werden. Diese waren zwischenzeitlich vom Rettungsdienst gesichtet worden, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An der Einsatzstelle waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell