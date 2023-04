Feuerwehr Neuss

FW-NE: Appell der Einsatzleitung an alle Betroffenen des Kampfmittelverdachts rund um den Alexianerplatz | Feuerwehr, Stadt, Polizei, St. Augustinus Gruppe und Rettungsdienste bitten um Mithilfe

Neuss

In weniger als 24 Std. beginnt in Neuss rund um den Alexianerplatz eine der umfangreichsten Evakuierungen seit langem. Seit Monaten laufen die Planungen für die Evakuierungen. Über 400 pflegebedürftige Personen müssen evakuiert werden, 6.000 Anwohnerinnen und Anwohner Ihre Wohnung verlassen. Alle Infos hier: https://www.neuss.de/evakuierung

Doch kann die Einsatzleitung so gut und so viel planen wie sie will: Am Ende sind es alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die den Unterschied machen. Daher unser Appell an ALLE:

- Bitte verlasst planmäßig bis 13 Uhr den Gefahrenbereich, wenn ein Kampfmittel gefunden wird. (https://www.neuss.de/downloads/202 3/stadt-neuss_2023-04-13_evakuierung-augustinusviertel.pdf)

- Bitte folgt den Anweisungen der Einsatzkräfte und betretet den Gefahrenbereich während der möglichen Entschärfung nicht, dies verzögert für alle betroffenen den Ablauf und wir glauben, ihr wollt nicht schuld daran sein, wenn rund 8.000 Betroffene später in Ihre Wohnungen zurückkehren können, oder? ...und nein, Ihr dürft nicht in eurer Wohnung bleiben, wenn sie im Gefahrenbereich liegt. Auch nicht ausnahmsweise oder weil es stressig ist, für ein paar Stunden die Wohnung zu verlassen. Das wissen wir. Aber wir können es nicht ändern, es muss sein.

- Nehmt Rücksicht auf andere, helft euren Nachbarinnen und Nachbarn, in dem Ihr sie über die Evakuierung informiert, sollten sie es noch nicht mitbekommen haben.

- Verfolgt auf unseren Social-Media-Kanälen, der Website der Stadt Neuss (https://www.neuss.de/evakuierung) und vielen anderen Kanälen den Fortgang der Evakuierung und möglichen Entschärfung. Wir berichten den gesamten Tag live aus der Einsatzleitung.

- Umfahrt den Bereich weiträumig, damit die Patiententransportzüge freie Bahn haben und die betroffenen pflegebedürftigen Menschen schnell wieder in Ihre gewohnte Umgebung und Einrichtungen zurückgebracht werden können.

Wenn sich alle an diese wenigen Punkte halten, sind wir zuversichtlich, die Evakuierung und mögliche Entschärfung so schnell und effizient wie möglich hinter uns zu bringen. Wir tun im #EinsatzFürNeuss alles dafür, dass alle schnell wieder in Ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können.

